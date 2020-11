David Lee Roth ha pubblicato una nuova canzone dedicata a Eddie Van Halen. Ascoltala qui

Il grande David Lee Roth ha pubblicato una canzone inedita intitolata Somewhere Over the Rainbow Bar and Grill, dedicata al suo compianto compagno di band Eddie Van Halen. La traccia è stata registrata diversi anni fa con il chitarrista John 5 come parte del materiale di un intero album che alla fine venne accantonato e mai dato alle stampe.

Il testo della canzone mette in luce i ricordi di David Lee Roth, rievocando i primi giorni all'interno della band mentre passeggia sulla Sunset Strip di Hollywood, in California. Questa immagine, così significativa dell'atmosfera che circondava il gruppo in quegli anni, è ulteriormente arricchita dalle parole "Hey Ed, mi mancherai... Ci vediamo dall'altra parte" (“Hey Ed, I’m gonna miss ya … See you on the other side”). Qualche giorno fa il cantante aveva pubblicato sul suo profilo Twitter una foto scattata insieme al suo amico e compagno Eddie Van Halen accompagnata dalla frase "Che viaggio lungo e fantastico che è stato".

Ascolta qui "Somewhere Over The Rainbow Bar And Grill"