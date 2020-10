Bohemian Rhapsody: 10 cose che forse non sai sul leggendario brano dei Queen

Il 31 ottobre del 1975 i Queen pubblicavano il singolo Bohemian Rhapsody, primo estratto dall'album A Night at the Opera.

Quel 45 giri cambiò per sempre la storia della band e di Freddie Mercury, catapultando il gruppo di Londra direttamente nell'olimpo del rock.

Ecco 10 cose che forse non conosci sul leggendario brano dei Queen.

1. I Queen volevano pubblicare il brano come singolo ma la loro etichetta discografica inizialmente si rifiutò perché troppo lungo per passare in radio. Allora Freddie Mercury chiese al suo amico Kenny Everett, dj di Capital Radio, di testarla in radio per un weekend. Fu un successo e l’etichetta discografica accettò di pubblicare Bohemian Rhapsody come singolo.

2. Per registrare Bohemian Rhapsody Freddie Mercury usò lo stesso piano che Paul McCartney utilizzò per Hey Jude.

3. Freddie Mercury scrisse tutto il brano, su una guida telefonica, nella sua casa di Kensington a Londra.

4. Bohemian Rhapsody è stata in vetta alla classifica dei singoli più venduti in Inghilterra per nove settimane.

5. Il video di Bohemian Rhapsody costò circa 4500 sterline.

6. Per registrare Bohemian Rhapsody i Queen impiegarono circa sei settimane!

7. Il magazine Rolling Stone America ha inserito Bohemian Rhapsody al 166° posto tra le 500 canzoni più belle di sempre.

8. Bohemian Rhapsody è stata rifatta da molti artisti ma un sondaggio inglese ha rivelato che la cover più bella è quella dei Muppets del 2009.

9. Nel concerto tributo in onore di Freddie Mercury (20 aprile 1992 a Wembley) Bohemian Rhapsody venne cantata in forma di duetto da Elton John e Axl Rose.

10. Nel 2000 Bohemian Rhapsody è stata eletta in Gran Bretagna canzone del secolo.