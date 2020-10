Addio a Spencer Davis, fondatore dei Spencer Davis Group e autore della leggendaria "Gimme Some Lovin'"

Si è spento all'età di 81 anni il grande Spencer Davis, fondatore della omonima band Spencer Davis Group. Il chitarrista inglese è morto in un ospedale californiano in seguito alle complicazioni dovute ad una polmonite. A darne la notizia è stata la BBC e il suo agente.

Spencer Davis aveva fondato la Spencer David Group nel 1963 ed ebbe un grande successo grazie a singoli come "Keep on Running", "I'm A Man" e l'indimenticabile "Gimme Some Lovin'". Il chitarrista aveva formato la band assieme al grande Steve Winwood alla tastiera e voce (diventato poi leader dei Traffic) e al bassista Muff Winwood.

Il brano "Gimme Some Lovin'" ottenne così tanto successo da essere reinterpretato in varie versioni (e lingue) in tutto il mondo. Tra le più celebri la versione dei Blues Brothers contenuta nella colonna sonora del film del 1980.

Il ricordo dell'amico e compagno nei Spencer Davis Group Stevie Winwood: