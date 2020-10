Paul Matters, ex bassista degli AC/DC, è morto: il musicista fece parte della band nei primi anni della loro carriera, fino al 1975 quando fu licenziato da Bon Scott. A diffondere la notizia della sua scomparsa è stato Jesse Fink, il biografo del gruppo australiano, autore di Bon – The Last Highway: The Untold Story of Bon Scott and AC/DC’s Back in Black, pubblicato nel 2017. Fink fu l’unico a riuscire a intervistare il bassista dopo il suo addio alla band, avvenuto dopo un tour in Australia, realizzato per promuovere l’album di debutto, High Voltage, uscito nel 1975 nel loro Paese e l’anno successivo a livello internazionale.

Matters entrò a far parte della band poco dopo la registrazione di quel disco, alla quale quindi non partecipò. Pare che suonò con gli AC/DC per appena tre settimane, prima di essere cacciato dall’allora frontman e rimpiazzato con Mark Evans. Quest’ultimo fu il bassista del gruppo fino al 1977, quando fu poi rimpiazzato da Cliff Williams. Sembra invece che Matters, dopo quella brevissima esperienza con gli AC/DC, abbandonò del tutto la musica.

Rob Wescombe, musicista amico di Matters, lo ha ricordato con un post su Facebook: “Sono scioccato e triste per aver saputo della morte di Paul – ha scritto – lo incontrai per la prima volta nel 1973, quando lui suonava il basso negli Armageddon durante un concerto a Hamilton, Newcastle. Quando vivevo a Toronto, lui spesso si presentava a casa mia a tarda notte per far festa, perché lui amava divertirsi. Verso la fine del 1975, dopo che lasciò gli AC/DC, suonammo insieme una sola volta in una band chiamata Miss Australia Band, per un concerto a bordo di un traghetto sul lago Macquarie. In seguito – ha scritto ancora – io mi trasferii a Sunshine, sul lago ma più a sud. Paul continuava a venirmi a trovare quando era in zona. Ricordo che riusciva sempre a farmi ridere quando era dell’umore giusto. Dopo che ho lasciato il Nuovo Galles del Sud, io e Paul abbiamo perso i contatti, così li hanno persi tante altre persone con lui. Per quanto ne so, Paul ha vissuto una vita ritirata in questi ultimi anni. Da giovane ha vissuto con uno stile di vita rock e questo gli ha causato qualche problema di salute. Mancherà a tutti coloro che lo hanno conosciuto”.

Anche gli AC/DC hanno voluto ricordare il bassista, pubblicando su Twitter una foto risalente al periodo in cui militò nella band e scrivendo semplicemente: “RIP, Paul Matters”.