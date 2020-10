Muse, Matt Bellamy: “Il nostro prossimo album sarà ispirato alle proteste e al caos di questo 2020”

La pandemia ha avuto, purtroppo, un forte impatto sul mondo della musica, che si è fermato per molto tempo proprio a causa dell’emergenza sanitaria. Quanto stiamo vivendo e ciò che è accaduto negli ultimi mesi, però, sono stati una fonte di ispirazione per tanti artisti, tra i quali anche i Muse.

In una nuova intervista per il Sun, Matt Bellamy ha parlato dei futuri progetti della band: “Ho iniziato a comporre nuovi brani quando è scoppiato il caos e sono iniziate le proteste – ha rivelato – è una cosa strana da dire, ma tutto questo si sposa con la musica che compongo. Ti innervosisce un po’”.

All’inizio dell’anno il frontman ha parlato dell’ipotesi di riunire la band nella loro città natale, Teignmouth, con lo scopo di lavorare insieme ai nuovi brani: “Mi piace l’idea di resettare tutto e di tornare nel posto dal quale proveniamo – ha dichiarato a NME – tornare fisicamente nella nostra città e tornare a fare ciò che facevamo al punto di partenza. Stiamo progettando di tornare in studio il prossimo anno per realizzare un nuovo album e per poi partire in tour, ma tutto dipenderà dalle restrizioni per quanto riguarda i viaggi”.