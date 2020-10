Queen, Brian May: “in un certo senso abbiamo perso anche John Deacon. È stata davvero dura da accettare”

La tragica morte di Freddie Mercury nel 1991 ha di fatto messo fine alla carriera dei Queen, almeno come i fan li avevano conosciuti fino ad allora. Dopo la scomparsa del frontman, la band si esibì pochissime volte, fino al 1997, quando John Deacon decise di lasciare il gruppo e di ritirarsi a vita privata. In realtà, il bassista aveva progressivamente diminuito gli impegni con Brian May e Roger Taylor in quel periodo, fino ad arrivare appunto alla decisione di porre la parola fine alla sua carriera musicale.

“Non c’è motivo di andare avanti – disse all’epoca – è impossibile rimpiazzare Freddie”. Non si può che dare ragione al bassista. Tuttavia, negli ultimi anni Brian May e Roger Taylor hanno deciso di ricominciare a suonare insieme e di tornare a fare tour insieme ad Adam Lambert, senza avere alcuna intenzione di sostituire Freddie, bensì semmai di celebrarlo e ricordarlo riportando la sua musica sui palchi di tutto il mondo. L’idea si è rivelata essere quella vincente e i Queen hanno riscosso un enorme successo con questi tour: anche il loro album Live Around The World da poco uscito sta conquistando il pubblico e ha raggiunto la prima posizione nella classifica di iTunes.

John Deacon, però, ha preferito non partecipare a questa reunion: negli ultimi anni non ha molti contatti con i suoi ex compagni e loro forse non si sono sforzati molto nel provare a coinvolgerlo, rinunciando in partenza. Oggi, però, ne sentono la mancanza. In una nuova intervista per express.co.uk, Brian May ha dichiarato: “La musica che Freddie ha creato continua a vivere e penso che lui ne sarebbe felice – ha detto per poi aggiungere – ovviamente spesso vorremmo che lui fosse ancora qui a condividere questo successo con noi, così come vorremmo che ci fosse John. Perché, in un certo senso, noi abbiamo perso anche John. È davvero dura da accettare”.

Il chitarrista ha rivelato che, nel 2018, durante la produzione del biopic Bohemian Rhapsody, a John Deacon fu inviata la prima stesura della sceneggiatura: Roger e Brian avrebbero voluto sentire anche la sua opinione in merito, ma lui non ha mai risposto. I due musicisti non sentono l’amico da anni. “È una sua scelta – ha spiegato May – non ci contatta. John è sempre stato un tipo piuttosto delicato”. Anche Roger Taylor è dispiaciuto del fatto che l’ex compagno non si sia fatto sentire: “Quando è uscito Bohemian Rhapsody non ho sentito neanche uno squittio da parte sua – ha detto il batterista – neanche un grugnito!”.

John Deacon ha deciso di vivere il resto della sua vita lontano dai riflettori e non si può certo giudicare la sua scelta: il bassista continua a percepire le royalties che gli spettano ma ha deciso di non voler sapere più niente della band e di ciò che fanno i suoi ex compagni, pur avendo piena facoltà di dire la sua in proposito di tutto ciò che fanno utilizzando il nome Queen. La sua scelta va rispettata, anche se i fan non smettono di sognare di rivederlo prima o poi sul palco con Roger Taylor e Brian May.