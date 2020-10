Foo Fighters, la piccola Nandi Bushell ha scritto una la canzone per Dave Grohl, "Rock And Grohl"! Ascoltala

Quella che era una drum battle tra Dave Grohl e la bambina prodigio Nandi Bushell si è trasformata in una vera e propria rock battle, che include tutti gli strumenti e persino la composizione di nuovi brani. Tutto è iniziato qualche settimana fa, quando questa bambina di soli 10 anni ha sfidato uno dei suoi idoli musicali, il frontman dei Foo Fighters per l’appunto. Nandi non è nuova a queste cose: la piccola è diventata famosa un paio di anni fa, grazie ai video postati su YouTube nei quali si esibiva a casa con la sua batteria, interpretando brani famosi e dando prova del suo incredibile e precoce talento per la musica. In seguito i suoi video sono diventati virali e la piccola è diventata un vero e proprio fenomeno del web; in seguito è stata invitata in tv per delle interviste, ha suonato anche sul palco con musicisti famosi, dai quali ha ricevuto anche dei doni speciali, come chitarre e strumenti.

Quella con Dave Grohl, però, sembra essere la sfida più importante per lei e sta prendendo una piega che lei non si sarebbe mai aspettata: tutto è iniziato quando Nandi ha pubblicato il video della sua interpretazione alla batteria della hit dei Foos, Everlong, sfidando Grohl a fare di meglio. Il musicista ha risposto con un altro video in cui suonava lui stesso il brano, per poi invitarla a proseguire la sfida con una cover di Dead End Friends dei Them Crooked Vultures. Nandi ha ovviamente raccolto la sfida e l’ha anche vinta, lasciando il cantante a bocca aperta. A quel punto Dave ha deciso di far diventare quel duello una vera e propria rock battle: ha composto una theme song dedicandola a Nandi, definita nella canzone come la “regina del rock n’ roll” e la “migliore batterista del mondo”.

In questo pezzo, Dave Grohl ha suonato tutti gli strumenti e ha anche cantato, con i cori di Harper, Violet e Ophelia, le sue figlie ribattezzate per l’occasione le Grohlettes. Nandi è rimasta senza parole quando ha visto il video del suo idolo e ha ascoltato quella canzone dedicata a lei. Per replicare degnamente a questa nuova sfida, la bambina sapeva di dover dare il massimo: così ha composto anche lei una nuova canzone, cantando e suonando tutti gli strumenti, ossia batteria, basso, chitarra e persino tastiera. Il brano è davvero incredibile: “Mr Grohl – dice Nandi nel video – la canzone che hai scritto per me era davvero epica! Tu sei davvero leggendario! Anche io ho scritto una canzone per te, per ringraziarti. Sono riuscita a suonare tutti gli strumenti da sola, proprio come hai fatto tu! Si intitola Rock and Grohl, The Epic Battle! Spero che ti piaccia – ha concluso – tanto quando a me è piaciuta la canzone che hai scritto per me! Chiunque vinca questo round, è stato un onore partecipare a questa battaglia con te. Gli dei del rock sono felici!”.

Adesso si attende con ansia la risposta di Dave Grohl che, di certo, non tarderà ad arrivare. In tanti si chiedono se Nandi riuscirà mai a salire sul palco con i Foos dopo questa battaglia epica; tanti pensano anche che presto questa bambina potrebbe ricevere qualche proposta da parte di qualche casa discografica, in quanto il suo incredibile talento di certo non sarà passato inosservato.