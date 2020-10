Queen, Brian May: “Adam Lambert oggi potrebbe fare tutto quello che era in grado di fare Freddie”

Di recente Brian May ha avuto diversi problemi di salute. Durante il lockdown il chitarrista dei Queen è stato vittima di un incidente domestico mentre faceva giardinaggio; in seguito ha avuto un attacco di cuore per colpa del quale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per applicare tre stents alle arterie che risultavano ostruite. Oggi il musicista è fuori pericolo e guarda al futuro e ai suoi progetti musicali e non solo.

In una nuova intervista per The One Show, May ha detto: “Sono stato molto vicino alla morte, ma adesso sto bene e questo è tutto ciò che dovete sapere. Sono stato piuttosto male. Ho avuto una serie di problemi di salute, diciamo – ha spiegato – questa situazione ti porta a stare molto giù, per questo adesso sto facendo attività fisica e riabilitazione cardiaca, sto superando la crisi. Sento di aver recuperato le energie da un po’ di tempo. Ma ho dovuto affrontare una dura prova”.

Per Brian May il peggio è passato e infatti è già tornato al lavoro. I Queen attualmente stanno promuovendo il loro nuovo album live intitolato Live Around The World, disco che contiene la registrazione dei brani più belli interpretati insieme ad Adam Lambert durante i tour degli ultimi anni. Il chitarrista sostiene da sempre che i Queen rendano meglio dal vivo, eppure questo è il primo vero album live pubblicato dalla band. “Perché non lo abbiamo fatto prima? Non abbiamo avuto tempo, ad essere sinceri – ha replicato il musicista – poi è stato Roger Taylor a dire che anziché stare fermi avremmo potuto pubblicare un album live. Questo disco abbraccia tutto ciò che abbiamo realizzato, in tutto il mondo, e simboleggia dove siamo arrivati negli ultimi otto anni insieme ad Adam, quindi è stata una grande opportunità. Quando abbiamo visto il risultato, ci siamo detti ‘Wow, alla gente piacerà’”.

Di recente Brian May ha dichiarato che Adam Lambert potrebbe fare tutto ciò che riusciva a fare Freddie Mercury e forse anche di più: i fan hanno reagito male di fronte a questa affermazione, perché sostengono che il leggendario frontman sia insuperabile. Il chitarrista è così tornato sull’argomento per fare alcune precisazioni: “Adam è diverso da Freddie – ha puntualizzato – ma riesce a instaurare lo stesso tipo di contatto con il pubblico. Loro due sono molto diversi e il fatto che Adam non abbia mai cercato di imitare Freddie mi rende molto felice. Adam non ha mai cercato di percorrere quella strada. Tuttavia, lui possiede una certa affinità con il pubblico, la stessa che aveva anche Freddie. Ha un dono naturale per quanto riguarda la voce, proprio come lo aveva Freddie. Quindi ci sono molte cose in comune tra di loro, ma non direi mai che sono la stessa cosa. Direi, piuttosto, che sono diversi ma entrambi meravigliosi”.

In questo periodo, infine, Brian May ha deciso di passare dalla musica alle stelle, inseguendo una sua grande passione e riuscendo a pubblicare il suo primo libro, intitolato Cosmic Clouds 3-D: Where Stars Are Born: “Per me è un sogno che si avvera – ha dichiarato in proposito – ciò che ho fatto è stato mettere insieme due grandi personaggi e guardare i fuochi d’artificio. Ho contattato David J. Eicher, che è uno delle voci più autorevoli in materia di nubi cosmiche, che poi sono nebulose, ossia i luoghi dove nascono le stelle, lassù nello spazio. Poi ho contattato un ragazzo che si chiama J.P. Metsavainio dalla Finlandia, perché lui è in grado di realizzare immagini stereoscopiche riprese dalle sue stesse meravigliose fotografie delle nebulose, fatte dal giardino di casa sua. È incredibile – ha proseguito – far incontrare queste due persone ha portato alla creazione di questo libro in 3-D sulle nubi cosmiche, sulle nebulose che hanno dato origine alle stelle e anche alle molecole che sono nei nostri corpi”. Tra la passione per la musica e quella per lo spazio, Brian May sta vivendo un periodo molto positivo dopo i recenti problemi di salute; la speranza dei fan è quella di poterlo rivedere presto sul palco insieme a Roger Taylor e Adam Lambert.