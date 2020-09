Nickelback: "Ecco perché così tante persone ci odiano". La risposta di Mike Kroeger

Nel corso di una recente intervista nel programma radio di WSOU, il bassista dei Nickelback, tra i vari argomenti, ha detto la sua anche sulla reputazione della band canadese, aspramente criticata da molti.

“Sono banali”, “Sono la brutta copia dei Nirvana“. Queste sono solo alcune delle tante critiche che la band ha dovuto subire. Ma da dove nasce questo odio (ingiustificato)? Secondo Mike Kroeger le critiche son diventate sempre più accese man mano che la popolarità e il successo del gruppo crescevano.

Il bassista ha detto: "Ci sono molte possibili spiegazioni. Ciò che penso in primo luogo è che è un po' ciò che accade quando si diventa popolari: le persone, ad un certo punto, si sentono come se ne avessero abbastanza".

Per Mike, quando una band nasce dal nulla, conquista i fan uno per volta. Questi si sentono parte del suo successo e la supportano come una squadra. Ma quando il gruppo diventa famoso (e arrivano in massa nuovi fan occasionali), per molti fan hard-core il legame si spezza e sentono che il rapporto con la band non è più speciale come prima perché pensano: "Li conoscevo prima, quando tutto era nuovo di zecca, e ora tutti lo sanno, quindi non è più speciale". Il bassista dice che a quel punto qualche fan resta, qualcuno abbandona la band: "Ma la maggior parte di quelle persone vuole vederti andar via. Ne hanno abbastanza, si sentono come se il vecchio legame fosse stato una forzatura e pensano che ora sei di troppo. È stato bello, ma è arrivato il momento di sparire".

La reputazione della band non è stato l'unico punto trattato nell'intervista. Alla domanda "Quale sarebbe il tour dei tuoi sogni (reale o immaginario)?", Kroeger ha risposto "saremmo stati noi e gli Stone Temple Pilots, sarebbe stato fantastico". Le due band avrebbero dovuto essere in tournée insieme proprio in questo periodo con l'"All The Right Reasons' 15th Anniversary Tour". Ma il tour è stato rimandato a causa della pandemia.

L'ultima domanda riguarda infine gli scherzi folli fatti in tour o in studio. Ma Mike, ridendo, preferisce glissare: "Non penso nemmeno che possa bastare cambiare i nomi per proteggere la reputazione delle persone coinvolte!".