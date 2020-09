Megadeth, Dave Mustaine rivela: “Bruce Dickinson mi ha dato dei consigli preziosi quando ho scoperto di avere il cancro”

Nel 2019 Dave Mustaine dei Megadeth ha scoperto di avere un cancro alla gola: adesso il peggio sembra essere passato, ma il musicista ha vissuto momenti davvero brutti, com’è facile immaginare. In una nuova intervista per Forbes, Dave ha raccontato di aver trovato conforto nei consigli dell’amico Bruce Dickinson, il quale pochi anni fa ha dovuto affrontare un’esperienza simile dopo aver scoperto di avere un cancro alla lingua. Più volte il frontman degli Iron Maiden ha raccontato di aver seriamente pensato che sarebbe morto, ma poi è riuscito a vincere la sua battaglia. Dopo avergli parlato, Mustaine si è sentito orgoglioso di avere un amico come lui e ha ritrovato la forza per combattere grazie ai suoi consigli.

“Non ho una rubrica piena di amici che fanno musica metal e che hanno il cancro alla gola – ha spiegato Mustaine – così la mia scelta era limitata. Considero Bruce come una persona da ammirare. In pratica mi ha detto ‘Circondati di persone positive, allegre e ottimiste e di posti e cose belle, cerca di non sottoporti ad alcun tipo di stress non necessario’. Lui è sempre stato molto gentile con me – ha sottolineato per poi aggiungere ironicamente – non voglio dire che sia un gentiluomo, perché non voglio che poi qualcuno non creda che sia uno st****o figlio di p*****a!”.

Alla fine anche il musicista dei Megadeth ce l’ha fatta e ora sta molto meglio: “Ho ascoltato i dottori, ho pregato molto – ha raccontato – mi sono preso cura di me stesso e ho avuto intorno un bel gruppo di persone che mi hanno sostenuto”. Mustaine ha da poco pubblicato la sua autobiografia intitolata Rust In Peace: The Inside Story Of The Megadeth Masterpiece: l’opera racconta nel dettaglio la realizzazione del celebre album della band, Rust In Peace per l’appunto, uscito nel 1990 e considerato una vera icona del thrash metal.