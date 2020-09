Birra: ecco la Busch Dog Brew, la birra analcolica per cani. Come è composta

È stata creata la prima birra analcolica per i nostri amici animali.

A proporre sul mercato la geniale idea è l'azienda Busch che ha lanciato la Busch Dog Brew, una speciale bevanda analcolica per cani composta da brodo derivato da ossa di maiale, verdure, erbe aromatiche, acqua e alcune spezie.

La bevanda è stata rilasciata sul mercato lo scorso 26 agosto in occasione della Giornata Mondiale dedicata ai cani. La "birra" ha avuto così tanto successo che è andata letteralmente sold-out in pochissimi minuti.

Per tutti coloro che volessero avvalersi della compagnia del loro miglior amico a quattro zampe come compagno di bevute non deve far altro che raggiungere il sito della Busch e ordinare la Dog Brew (negli Stati Uniti) per la cifra di 9,99 dollari a confezione. Ogni confezione contiene quattro lattine, ma con l'acquisto di una confezione intera composta da 24 birre, l'azienda devolverà un dollaro all'associazione benefica Best Friends Animals Society.