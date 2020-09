Tom Morello: "la chitarra continua ad essere uno strumento fondamentale per la musica di oggi"

Tom Morello, chitarrista dei Rage Against The Machine e degli Audioslave, in una recente intervista ha voluto parlare dell'importanza della chitarra. Secondo Morello la sei corde continua a rimanere uno degli strumenti più versatili e fondamentali per la musica moderna, e non solo in ambito del rock, dell'hard rock o dell'heavy metal.

"La chitarra è davvero importante per me", ha dichiarato il chitarrista durante l'intervista rilasciata a Guitar World, "è forse lo strumento più importante sulla faccia del pianeta. Anche se la musica scritta appositamente per chitarra potrebbe non essere più in cima alle classifiche come una volta, lo strumento non ha assolutamente perso la sua importanza. Anzi, non è mai stato così popolare come ora".

Parlando del valore che può avere suonare una chitarra, il chitarrista dei Rage Against The Machine ha voluto ricordare la giovanissima Nandi Bushell, riconoscendo alla giovane musicista, e stella del web, il contributo fondamentale verso i suoi giovani coetanei, dando l'esempio di come con una chitarra in mano si possa creare un vero universo musicale. In effetti, per ringraziarla, qualche settimana fa Tom Morello le ha regalato una delle sue Stratocaster "Soul Power", ringraziandola per aver realizzato la cover di "Guerrilla Radio".

"Al mondo ci sono quelli che concepiscono la chitarra come se fosse un lavoro, e poi ci sono quelli come Nandi che riescono a percepire la purezza e l'autenticità di tenere una chitarra tra le mani, premendo il pedale della distorsione e lasciandosi andare."

Il chitarrista ha voluto concludere l'intervista parlando della composizione musicale al giorno d'oggi: "Penso che ci sia un'enfasi e un'emozione molto diversa riguardo al suonare la chitarra oggigiorno rispetto a quando ho iniziato io. Il primo desiderio di molti giovani d'oggi è quello di essere un produttore prima che un musicista. Con gli strumenti moderni a nostra disposizione è come se potessi creare il il White Album (dei Beatles) direttamente sul tuo telefono".