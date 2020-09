Green Day, ecco perché postare sui social i meme con "Wake Me Up When September Ends" è sbagliato. Il vero significato della canzone

Settembre è ormai arrivato e, come ogni anno da diverso tempo, il video di Wake Me Up When Septermber Ends dei Green Day ricompare sui social, dove viene condiviso da tantissime persone che, molto probabilmente, non conoscono il vero significato di questa canzone.

Scherzare con questo brano e trasformarlo quasi in un meme da utilizzare alla fine delle vacanze appare quanto mai improprio, considerando che Billie Joe Armstrong l’ha composto ricordando uno dei momenti più brutti della sua vita. Il frontman l’ha spiegato durante un’intervista del 2019 al the Howard Stern Show: la frase che dà il titolo al pezzo il cantante la disse a sua madre dopo aver ricevuto la notizia della morte di suo padre, Andrew Armstrong.

L’uomo morì di cancro all’esofago quando Billie aveva solo 10 anni e per lui fu un vero trauma, com’è facile immaginare. “Penso sia qualcosa che è rimasto sempre dentro di me – ha spiegato il musicista – il mese di settembre porta con sé questo anniversario che è sempre piuttosto triste. È strano. Quando certe cose ti succedono quando sei giovane, è come se la tua vita ricominciasse da zero o una cosa simile”.

Billie Joe ha poi spiegato che per anni non è riuscito a scrivere neanche una riga su suo padre; poi, all’improvviso, gli è venuta l’ispirazione per questo pezzo e per lui è stato come affrontare davvero quel lutto per la prima volta, oltre che un modo per onorare la memoria del genitore. La canzone, in sostanza, parla della perdita dell’innocenza, perché quando un bambino perde un genitore è costretto a crescere più in fretta del previsto. Questo concetto è stato espresso nel video di Wake Me Up When September Ends, anche se non sono stati inseriti riferimenti diretti alla vicenda personale del cantante.

Fortunatamente i veri fan dei Green Day conoscono bene il significato di questa canzone e in tanti sui social hanno consigliato agli amici di non scherzarci su, visto che appunto il tema del brano è ben poco allegro. Quest’anno, però, è stato Billie Joe a pubblicare un post con un riferimento alla canzone: negli Stati Uniti è tempo di elezioni e il frontman della band ha utilizzato il titolo del pezzo per invitare gli americani a non dormire in questo periodo, ma ad andare a votare, scrivendo “Wake Up and Register to Vote”. “La canzone dice ‘svegliami quando settembre finisce – si legge nel post – ma io prego tutti voi di svegliarvi adesso e di andare a votare […] è urgente. Questa è un’emergenza nazionale. Dobbiamo essere ben svegli da settembre fino al 3 di novembre!”. In questo caso, il titolo del brano è stato usato, insomma, non per scherzare ma per una buona causa.