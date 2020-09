Liam Gallagher: “Il nuovo album arriverà il prossimo anno”

Liam Gallagher sta lavorando al nuovo disco e a tal proposito ci sono delle importanti novità. Rispondendo a un fan che su Twitter gli ha chiesto notizie in merito, l’ex voce degli Oasis ha detto: “Il nuovo album uscirà il prossimo anno ma entro la fine del 2020 vi donerò una canzone per rallegrarvi”.

Nxt year but I’ll give you a little tune this year to cheer youse up — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 1, 2020

Per il terzo album solista del musicista, dunque, bisognerà attendere ancora un po’, ma a breve dovrebbe dunque uscire un nuovo singolo. Dopo lo scioglimento degli Oasis, Liam ha pubblicato un primo album solista, As You Were, nel 2017; a settembre scorso, invece, il cantante ha pubblicato il suo secondo lavoro, intitolato Why Me? Why Not, riscuotendo un discreto successo.

Sempre su Twitter, un altro fan ha chiesto all’artista se è più entusiasta per il nuovo album o per essere stato ingaggiato come headliner per il Festival di Reading e Leeds nel 2021: “Sono entusiasta per entrambi – ha risposto Liam - Reading e Leeds l’anno prossimo sarà qualcosa di grandioso, andiamo, lo sapete”.

Both — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 1, 2020

Reading and Leeds nxt year is gonna go off BIGTIME c’mon you fucking know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 1, 2020

Il celebre Festival quest’anno è stato cancellato a causa della pandemia e proprio in questi giorni sono stati annunciati gli artisti dell’edizione del prossimo anno, tra i quali, appunto, ci sarà anche Liam Gallagher. Nel frattempo, il cantante ha dichiarato che i concerti gratuiti a Londra riservati ai lavoratori degli ospedali inglesi sono confermati, ma non si terranno più a ottobre, come annunciato ad aprile, bensì a maggio del prossimo anno.