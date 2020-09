Bruce Springsteen, il nuovo album con la E-Street Band potrebbe arrivare (molto) presto

I fan attendono da tempo il nuovo album di Bruce Springsteen insieme alla E-Street Band: di questo nuovo disco si è parlato molto ma finora non sono state fornite notizie certe in proposito. Di sicuro la pandemia potrebbe aver rallentato un po’ il lavoro ma in questi giorni il produttore musicale Ron Aniello ha lanciato un indizio sui social: in una story di Instagram ha infatti scritto una frase misteriosa, ossia “It’s coming…”, “Sta arrivando”.

In molti hanno interpretato questa frase come un riferimento al tanto atteso nuovo album del musicista del New Jersey e ci sono diversi motivi per ritenere questa interpretazione attendibile. Aniello, infatti, lavora con il Boss sin dall’album Wrecking Ball del 2012; inoltre, la moglie del musicista, Patti Scialfa, ha raccontato a Rolling Stones che durante il lockdown il producer ha lavorato nello studio di registrazione del Boss a Colts Neck, sia al nuovo album di Patti, sia ai nuovi brani di Springsteen. “Abbiamo condiviso lo studio – ha detto Patti – negli ultimi tempi Bruce è stato così prolifico che per me è stato difficile riuscire a entrare in studio a lavorare. Dice sempre ‘Devo fare questa cosa e poi anche quella’”. Il messaggio su Instragram del produttore, dunque, potrebbe riferirsi non solo al nuovo disco di Bruce, ma anche a quello della moglie; per scoprirlo bisognerà aspettare. Tuttavia, questo non è l’unico indizio sull’imminente uscita del nuovo lavoro del Boss.

Un altro segnale, seppur non certo, è che a inizio agosto Danny Clinch ha scattato alcune foto al Boss in diverse location, prima al Wonder Bar, poi a bordo della sua Camaro SS decappottabile davanti al Carousel Building di Asbury Park. L’artista in passato ha lavorato alle cover di vari album del musicista, come “The Rising”, “The Seeger Sessions”, “Working On A Dream”, “Wrecking Ball” e “High Hope”, dunque è possibile che queste ultime foto siano state scattate proprio per la copertina del nuovo disco.

In origine, l’uscita del nuovo album del Boss e della E-Street Band era prevista proprio in questo periodo; il gruppo, inoltre, avrebbe dovuto tornare a esibirsi con un altro grande tour, come quello organizzato tra il 2016 e il 2017. Tutto, però, è stato rimandato. “Bruce ha deciso di prendersi una pausa – ha raccontato Stevie Van Zandt a USA Today – negli ultimi anni ha lavorato molto, è stato molto produttivo. Ha pubblicato un libro, Born To Run, e poi ha fatto un tour promozionale per il libro. Poi c’è stata l’esperienza di 15 mesi a Broadway con il tutto esaurito, poi ha realizzato il film Western Stars. Ha lavorato davvero tanto negli ultimi 5-6 anni. Quindi non gli si può certo fare una colpa se ha deciso di prendersi una piccola pausa. Del resto per come sono andate le cose, se avessimo programmato un tour, avremmo comunque dovuto cancellare tutte le date. Alla fine è andata bene così”.

Il periodo di riposo, però, sembrerebbe davvero essere finito e il Boss sarebbe pronto a tornare in scena. In un’intervista per il podcast What’s Up On E-Street, il mese scorso Nils Lofgren della E-Street Band ha dichiarato: “Sarà un album grandioso, non ho mai sentito Bruce fare qualcosa di simile e questo la dice lunga”. Tutti questi indizi e le varie dichiarazioni, insomma, fanno davvero pensare che l’attesa stia davvero per finire: la speranza è dunque quella di poter ascoltare i nuovi brani di Springsteen il prima possibile.