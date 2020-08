Queen, pubblicato il video di The Show Must Go On con Adam Lambert tratto da Live Around The World. Guardalo ora

Il prossimo 2 ottobre uscirà, sia in formato CD che in formato DVD, il Live Around The World, una raccolta delle più belle canzoni live eseguite dai Queen insieme ad Adam Lambert.

Questa uscita è stata anticipata dal video pubblicato oggi del brano The Show Must Go On, eseguito durante il concerto della band e del cantante il 4 luglio del 2018 alla O2 Arena di Londra.

"Come dodicesimo e ultimo brano dell’album Innuendo, l’ultimo disco pubblicato dai Queen quando Freddie Mercury era ancora in vita – si legge nel comunicato diffuso per l’uscita del video – The Show Must Go On è stata composta come tributo alla voglia di vivere del frontman, anche quando la sua salute era ormai compromessa. Nella situazione globale di distanziamento sociale che ci troviamo in questo 2020, questa canzone, forse ora più che mai, sembra l’inno perfetto per i nostri tempi”.

Quest’anno la pandemia ha fermato anche il tour che i Queen avevano in programma con Adam Lambert; questa situazione ha dato modo alla band di dedicarsi a queste pubblicazioni. Durante il lockdown, inoltre, i musicisti hanno realizzato una nuova versione di We Are The Champions, modificandola in You Are The Champions e dedicandola a chi sta lottando contro il Coronavirus. I proventi derivati da questo brano sono stati donati in beneficenza al Solidarity Responde Fund creato per l’emergenza Covid dall’OMS.

“Mentre ci stiamo cimentando con la sfida di creare live shows in un mondo dominato da un terribile nemico virale – ha detto Brian May in un comunicato, parlando di Live Around The World – questo ci è sembrato il momento perfetto per creare una raccolta dei momenti più belli, accuratamente selezionati, dei nostri concerti degli ultimi anni insieme ad Adam Lambert”.

“Non abbiamo mai guardato davvero questi video prima d’ora – ha aggiunto Roger Taylor – perché eravamo sempre troppo impegnati con i tour. Non eravamo consapevoli di quanto la band avesse suonato bene in questi concerti. Così abbiamo pensato ‘Bene, forse dovremmo realizzare un album live dei momenti più belli degli shows degli ultimi anni con Adam Lambert'”. E così, nell’attesa di poterli rivedere su un palco, i fan dei Queen intanto possono rivivere le emozioni di questi concerti con Live Around The World.