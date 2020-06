Pink Floyd, la storia di come nacque il nome della band e di come avrebbe potuto chiamarsi

Per scegliere nomi dei loro gruppi, i membri delle nostre tanto amate rock band hanno escogitato molti sistemi curiosi, a volte determinando aneddoti al limite del credibile. Brian Jones ha chiamato la sua band "The Rolling Stones" in fretta e furia, durante una telefonata con un promotore guardando un disco di Muddy Waters. Oppure i Led Zeppelin, che nacquero da un vero e proprio consiglio. Durante un incontro tra Jimmy Page, Jeff Beck e Keith Moon quest'ultimo suggerì a Jimmy che il suo gruppo non sarebbe mai decollato, precipitando come se fosse un dirigibile fatto di piombo (lead zeppelin). Ma Page prese la critica come un ispirazione e decise di chiamare il nome "Lead Zeppelin" (trasformato in Led Zeppelin per facilitarne la pronuncia) pensando che fosse un bel nome.

E i Pink Floyd?

Prima che la band riuscisse a farsi conoscere con il suo leggendario nome, il gruppo utilizzò per circa quattro anni diversi nomi tra cui The Megadeaths, The Spectrum 5 e The Screaming Abdabs, abbreviato successivamente in The Abdabs. Questi nomi non furono tra i più fortunati e per cercare il vero successo scelsero come nome "The Tea Set".

Sembrò suonare molto bene per i quattro membri della band fino ad un bel giorno, in cui il gruppo al completo si recò ad assistere ad un concerto nel 1965 ad una base dell'aviazione inglese. All'arrivo i futuri Pink Floyd rimasero sconvolti scoprendo che in cartellone era attesa un'altra band con lo stesso nome, The Tea Set.

Analogamente a quanto accadde a Brian Jones dei The Rolling Stones anni prima, Syd Barrett si trovò improvvisamente a dover scegliere in fretta e furia un altro nome per il suo gruppo. Guardò quanti più nomi possibili di band esistenti, per non incorrere nuovamente nello stesso errore, e decise di utilizzarne due diversi e ben distinti come ispirazione. Il leggendario nome della band inglese nacque dall'unione dei nomi di Pinkney "Pink" Anderson e di Floyd Council, due leggendari bluesman neri americani. La band decise di chiamarsi "The Pink Floyd Sound".

Col tempo la parola "sound" comparve, lasciando il posto a "Pink Floyd", la leggendaria band prog-rock che che scrisse capolavori assoluti cambiando per sempre la storia della musica moderna.