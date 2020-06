Ben Harper: posticipato il tour all'estate 2021. Tutte le info e biglietti

A causa del protrarsi su scala mondiale di problematiche e limitazioni connesse alla diffusione del virus Covid-19, il tour di Ben Harper & The Innocent Criminals è rimandato al prossimo anno. Il calendario subisce delle modifiche: tutte le date – tranne Valmontone, ufficialmente annullata – saranno recuperate e si aggiunge un nuovo appuntamento in Abruzzo:



I biglietti già emessi sono validi per accedere ai nuovi concerti; chi fosse impossibilitato a parteciparvi, può scegliere di rivendere il biglietto tramite la piattaforme ufficiali dei circuiti di biglietteria autorizzati, senza affidarsi ai siti di secondary ticketing. Chi avesse acquistato il biglietto per il concerto di Valmontone può rivolgersi al circuito di biglietteria da cui ha effettuato l’acquisto per tutte le indicazioni sui rimborsi.

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

Martedì 4 Agosto 2020

Nuova data: Mercoledì 4 Agosto 2021 – SOLD OUT!!!

Cesena, acieloaperto @ Rocca Malatestiana / via Cia degli Ordelaffi, 8

Giovedì 5 Agosto 2021

Pescara, Teatro Gabriele D’Annunzio – Lungo Mare Colombo Cristoforo, 122

Sabato 8 Agosto 2020

Nuova data: Sabato 7 Agosto 2021

Taormina (ME), Teatro Antico – via del Teatro Greco, 1

Lunedì 10 Agosto 2020

Nuova data: Lunedì 9 Agosto 2021

Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni – Strada Provinciale 66

Mercoledì 5 Agosto 2020

Nuova data: Mercoledì 11 Agosto 2021

Brescia – via Serenissima

Giovedì 6 Agosto 2020

Valmontone (RM), Valmontone Outlet – via della Pace

ANNULLATO!!!

VIRGIN RADIO è la radio ufficiale