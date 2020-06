Ben Harper: UFFICIALE al Lucca Summer Festival il 18 luglio 2021. Tutte le info biglietti

Buone notizie per il pubblico di Lucca Summer Festival: il concerto di Ben Harper, uno dei più attesi dell’edizione 2020 verrà recuperato il prossimo anno. Il cantautore californiano salirà sul palco Piazza Napoleone il 18 Luglio 2021 e i suoi fans potranno conservare il biglietto già acquistato che rimarrà valido per il concerto del prossimo anno.

Ben Harper si esibirà anche a Marostica in Piazza Castello il 14 luglio 2021.

BIGLIETTI

Il cantautore californiano ha deciso di riprogrammare per la prossima estate i concerti rinviati quest’anno in seguito all’emergenza Covid19. Gli spettatori potranno conservare il biglietto già acquistato che rimarrà valido per il concerto del prossimo anno, per tutti coloro che non avevano ancora acquistato il biglietto invece le prevendite riapriranno già da oggi.

Maggiori informazioni sono consultabili su www.dalessandroegalli.com e www.ticketone.it

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

Dal 1993, anno della loro formazione, gli Innocent Criminals (il percussionista Leon Mobley, il bassista Juan Nelson, il batterista Oliver Charles e il chitarrista Jason Mozersky) sono stati coinvolti nella maggior parte dei progetti di Ben Harper. La band è stata in tour nonstop in tutto il mondo, guadagnando legioni di fans grazie alle esplosive performance live e ad una successione di acclamati album come Fight For Your Mind, The Will to Live, Burn to Shine, Diamonds on the Inside, Lifeline (nominato ai Grammy) e infine Call It What It Is, loro album più recente (2016). Gli Innocent Criminals hanno accompagnato Ben e The Blind Boys of Alabama anche nell’album There Will Be a Light (2004) vincitore di due Grammy. Cosa rende la band così unica è il fatto che i componenti provengano da luoghi musicalmente diversi e che riescano a complimentarsi l’un l’altro proprio per gli stili diversi in cui suonano.

Cominciando col suo album d’esordio Welcome To The Cruel World (1994) Ben Harper ha fatto uscire una serie di 8 album in un decennio e mezzo. Questa serie straordinaria, che comprende contributi degli Innocent Criminals, lo ha consacrato come songwriter dotato di una potenza unica e performer che sa spaziare tra diversi generi con una impareggiabile abilità di mescolare il personale e il politico. La critica lo ha osannato, Rolling Stone ha definito i suoi brani “gioielli di unico e squisitamente tenero rock and roll” mentre Entertainment Weekly ha lodato la sua “profondità casual” e Billboard ha scritto che la sua musica “ci ricorda del potere e della bellezza della semplicità”.

Grandi tour internazionali andati sold out, debutti in top 10 nella classifica USA, dischi d’oro e di platino in ogni parte del mondo e una serie di apparizioni televisive di successo hanno cementato lo status di vere e proprie star globali di Ben Harper & The Innocent Criminals