Johnny Cash e Elvis Presley: la storia di quando Man In Black imitava il Re del Rock And Roll! Guarda il video

Johnny Cash è un'icona assoluta della musica e la sua strada si è incrociata più volte con quella di Elvis Presley eppure i due non sono mai stati grandi amici. Nonostante ciò, l'ammirazione per il lavoro l’uno dell'altro è rimasta forte nel tempo tanto che Cash scrisse nella sua autobiografia: "Elvis era davvero bravo. In ogni spettacolo che ho fatto con lui, non ho mai perso l'occasione di stare dietro le quinte a guardare. Tutti l'abbiamo fatto. Era davvero carismatico".

Descrivendo il suo primo incontro con Elvis a Memphis nel 1954, Johnny ha raccontato: "La prima volta che vidi Elvis era mentre cantava da un camioncino per l'apertura di una farmacia Katz in Lamar Avenue. C’erano due o trecento persone, per lo più ragazze adolescenti. Erano lì solo per vedere lui. Con un solo singolo al suo attivo, cantò quelle due canzoni più e più volte. Fu la prima volta che lo incontrai".

Il duo si sarebbe poi avvicinato negli anni successivi, man mano che il loro pubblico diventava comune e, nel 1959, Cash, scritturato per lo show TV Town Hall Party in onda su KTTV, ogni sera cantava Heartbreak Hotel imitando i gesti di Elvis come tributo al Re del Rock ‘n’Roll.