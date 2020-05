Coronavirus: Tim Armstrong dei Rancid pubblica "Life’s For Living" in vinile per sostenere l'ospedale da campo di Bergamo

Tim Armstrong dei Rancid, con il suo progetto Tim Timebomb, ha deciso di pubblicare "Life’s For Living" per la prima volta in vinile per beneficenza. Tutto il ricavato andrà a sostenere il nuovo ospedale da campo costruito dai volontari a Bergamo, una delle città più colpite dall'emergenza Covid-19.

Il vinile in formato 45 conterrà “Life’s For Living” nella versione originale di Tim Timebomb sul lato A, più le reinterpretazioni di Tim di "It’s Quite Alright" dei Rancid e "The Times They Are A-changing" di Bob Dylan sul lato opposto.

Il vinile sarà disponibile in colorazione bianca, argento e blu. Una speciale edizione contenente tutte e tre le versioni, oltre al classico vinile nero, sarà disponibile per l'acquisto esclusivamente su Bandcamp di Wild Honey Records.

Wild Honey Records e la comunità di Bergamo sono davvero grati a Tim Armstrong, Hellcat Records e l'intera famiglia dei Rancid per la loro generosità, gentilezza e supporto.