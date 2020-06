Quella volta che Harrison Ford lavorò come cameraman per i Doors. Guarda il video con Jim Morrison

Harrison Ford oggi è una star di Hollywood e nella sua carriera può vantare tantissimi film di successo, nei quali ha interpretato personaggi entrati ormai nell’immaginario collettivo, come Han Solo e Indiana Jones. Prima di diventare un divo del cinema, però, Ford ha fatto anche altri lavori. Per un periodo, ad esempio, ha lavorato come cameraman per i Doors.

In una vecchia intervista riportata alla luce da Far Out Magazine, l’attore ha raccontato com’è andata: era il 1968 e lui lavorava come carpentiere ma, quando il suo amico Paul Ferrara dell’Università della California lo ha invitato a lavorare insieme a lui come secondo cameraman per girare un film molto particolare, lui non ha esitato un momento e ha accettato. Si trattava, infatti, di un film-concerto che avrebbe raccontato la vita on the road della band del momento, i Doors per l’appunto.

Ford conobbe Ferrara quando andò a casa sua a fare alcuni lavori: da lì nacque l’amicizia grazie alla quale riuscì a lavorare insieme a un’icona della musica come Jim Morrison. Ovviamente, per poter svolgere il lavoro di cameraman, dovette seguire un breve corso al Sixth Annual Renaissance Pleasure Faire di Agoura, in California; insieme a lui anche due componenti dei Doors seguirono le lezioni, ovvero John Densmore e Robby Krieger.

Terminato il corso, Harrison Ford andò con la band al Folk-Rock Festival nel Nord della California per filmare il concerto e ciò che accadeva fuori dal palco e on the road. “Ho lavorato insieme ai Doors per circa una settimana e mezza – ha raccontato la star del cinema – quando abbiamo finito, io ero a un passo dal rinchiudermi in un monastero gesuita. Pensavo sarebbe stata una cosa bella e molto cool, ma non riuscivo proprio a stare al passo con quei ragazzi. Per me era davvero troppo. Io ero il secondo cameraman e penso che nulla di quella macchina da presa fosse a fuoco. Per niente – ha scherzato – Quelli erano i vecchi tempi”. L’attore si è sempre definito un dilettante come cameraman ma, in realtà, gran parte del materiale che lui ha girato è stato poi inserito nel film, dunque probabilmente ha imparato in fretta e ha fatto un ottimo lavoro. Ma il suo futuro non era dietro la macchina da presa, bensì davanti, come attore protagonista di tantissimi film straordinari.