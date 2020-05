The Doors, Robby Krieger insegna a suonare "Spanish Caravan" per i fan in quarantena. Guarda qui il tutorial

Il leggendario Robby Krieger, chitarrista dei The Doors, ha pubblicato la sua quarta video lezione per insegnare a tutti fan chiusi in casa in quarantena i grandi classici della storica band californiana.

La serie di tutorial, pubblicata su YouTube, si chiama #LearnToPlayTheDoors e vede il grande Robby Krieger svelare i segreti dei successi della band di Jim Morrison e i modi migliori per imparare a suonarli.

Dopo "Roadhouse Blues", "Moonlight Drive" e "People Are Strange" in questo quarto appuntamento il "maestro" ci insegna "Spanish Caravan", classico acustico della band di Jim Morrison contenuto nel terzo album della band "Waiting for the Sun" del 1968.