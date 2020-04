The Doors, Robby Krieger insegna Roadhouse Blues in streaming per i fan in quarantena! Guarda il video

Una vera leggenda della musica ha deciso di condividere delle irripetibili lezioni di chitarra con tutti i suoi fan in quarantena. Un vero maestro che nella sua pionieristica carriera ha sfornato alcuni tra i riff più leggendari della storia del rock e del blues. Parliamo del grande Robby Krieger dei The Doors che in questi difficili giorni isolamento sociale ha deciso di insegnare a tutti coloro che volessero le canzoni della band capitanata dal compianto Jim Morrison.

Nella prima lezione il chitarrista della band californiana ha mostrato in streaming come suonare al meglio "Roadhouse Blues", singolo del 1970 tratto da Morrison Hotel.

Nel video che segue Robby Krieger, oltre a insegnare al meglio il leggendario riff, ha mostrato a tutti il suo piccolo studio casalingo. Un vero paradiso per ogni musicista.

Segui qui la prima video lezione del chitarrista dei The Doors: