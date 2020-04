The Doors, Robby Krieger insegna a suonare "Moonlight Drive" per i fan in quarantena. Guarda qui il tutorial

Il leggendario Robby Krieger, chitarrista dei The Doors, sembra davvero averci preso gusto e ha pubblicato la sua seconda video lezione per insegnare a tutti fan chiusi in casa in quarantena i grandi classici della storica band californiana.

La serie di tutorial, pubblicata settimanalmente su YouTube, si chiama #LearnToPlayTheDoors e vede il grande Robby Krieger svelare i segreti dei successi della band di Jim Morrison e i modi migliori per imparare a suonarli.

In questo secondo appuntamento il "maestro" ci insegna "Moonlight Drive", storico classico contenuto nell'album "Strange Days" del 1967.

"Ecco la seconda parte della serie #LearnToPlayTheDoors con Robby Krieger, "Moonlight Drive". Prendi la chitarra e l'amplificatore e dacci dentro!"