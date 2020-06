I Doors pubblicheranno una graphic novel per celebrare i 50 anni di Morrison Hotel. Tutti i dettagli

I Doors hanno deciso di celebrare il 50° anniversario dall'uscita del loro album Morrison Hotel del 1970 con la pubblicazione di un'inedita graphic novel.

I membri sopravvissuti della band hanno collaborato con lo scrittore Leah Moore per questo progetto intitolato "The Morrison Hotel Anthology", con illustrazioni create da numerosi comics maker di tutto il mondo.

L'antologia di Morrison Hotel, scritta da Leah Moore in collaborazione con i membri sopravvissuti della leggendaria rock band, è stata disegnata da artisti di tutto il mondo dei fumetti. La graphic novel racconterà l'influenza che la band ha avuto sulla controcultura dell'epoca, influenzando artisti, poeti e outsider delle generazioni future. Il contesto storico in cui sarà ambientato il romanzo a fumetti racconterà la repressione dello spirito libero degli anni '60, il passaggio nei tumultuosi anni '70. Un decennio in cui donne, afroamericani, nativi americani, gay, lesbiche e altre persone emarginate hanno continuato la loro lotta per l'uguaglianza e contro la guerra in Vietnam.

La graphic novel sarà pubblicata in due edizioni, di cui una deluxe.