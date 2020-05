Coronavirus, Green Day UFFICIALE: il concerto del 10 giugno a Milano è cancellato. Tutte le info biglietti

A seguito della pubblicazione sulla GU del DL n.33 del 16/5/2020 che, per fronteggiare l’emergenza epidemiologica scaturita dal virus Covid-19 ,vieta gli assembramenti di persone fino al 31 luglio 2020, il concerto dei Green Day previsto all’Ippodromo SNAI San Siro di Milano il 10 Giugno 2020 è stato cancellato.

L'organizzatore sta lavorando per poter annunciare quanto prima il ritorno della band americana in Italia nel 2021.

Per permettere a coloro che hanno acquistato il biglietto per il concerto 2020 di assicurarsi l’ingresso per il nuovo concerto nel 2021, i biglietti rimarranno validi.

Chi desiderasse, in ogni caso, avere il rimborso, avrà la facoltà di richiedere un 'voucher' di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita entro il 18 giugno 2020.

CLICCA QUI E SCOPRI COSA SONO E COME SI USANO I VOUCHER

Per maggiori informazioni sull’ottenimento dei voucher, visitare le pagine:

Ticketmaster Italia

Ticketone

Vivaticket