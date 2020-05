Coronavirus, voucher per i concerti annullati. Cosa sono e come usarli. Tutte le info

Alla luce delle nuove misure governative, i grandi eventi live si fermano fino al 31 luglio 2020

L’obiettivo di queste informazioni è quello di fornire le indicazioni necessarie a tutti coloro che hanno acquistato titoli di accesso a concerti/spettacoli, sia di artisti italiani che internazionali, che siano stati rinviati o annullati in questi giorni di emergenza sanitaria internazionale attualmente in corso e quindi sono da considerarsi in continuo aggiornamento.



1 - QUANDO VERRÀ UFFICIALIZZATA LA CANCELLAZIONE / IL POSTICIPO DELL'EVENTO DI CUI HO ACQUISTATO I BIGLIETTI?

Il periodo entro il quale i concerti/spettacoli potranno subire rinvii o annullamenti coincide con la durata dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato dalla delibera 31.01.2020 del Consiglio dei Ministri, salvo ulteriori proroghe se verranno definite da successivi provvedimenti legislativi. Per gli spettacoli oggetto di annullamento troverà applicazione l’emissione del voucher prevista dal DL 18/2020. Il rinvio o l’annullamento di spettacoli inseriti in tour, nazionali ed internazionali, potrà comportare il rinvio anche di date al momento esterne a tale periodo.

2 - HO DIRITTO AL RIMBORSO DEL BIGLIETTO ACQUISTATO PER UN CONCERTO/SPETTACOLO ANNULLATO?

È previsto un voucher per tutti i concerti/spettacoli annullati compresi nel periodo di cui alla FAQ numero 1 puoi chiedere un voucher (vedi punti numero 3,4 e 5). Il biglietto acquistato è, con la richiesta del voucher, riconvertito in un credito da utilizzare entro un anno dalla sua data di emissione, secondo modalità operative e gestionali indicate dai sistemi di vendita e dalle biglietterie.

3 - QUALE SARÀ L’IMPORTO/VALORE DEL VOUCHER CHE MI SARÀ RICONOSCIUTO?

Il valore del voucher sarà pari a quello indicato dal titolo di accesso cui si riferisce, comprensivo anche del diritto di prevendita; ti sarà pertanto riconosciuto un credito pari all’importo totale indicato sul biglietto. Attenzione: il voucher non comprenderà le somme pagate dall’acquirente alle ticketing company per i servizi d’intermediazione nell’acquisto dei titoli e recapito dei biglietti, ossia delle commissioni che vengono applicate a parte rispetto al titolo di accesso, a fronte di un servizio reso e certificato fiscalmente.

Il voucher riporterà i seguenti elementi essenziali:

- Data di emissione

- Data di scadenza

- Valore del voucher

- Organizzatore

- Un codice particolare/di controllo/numero progressivo

Si specifica che il voucher non dà diritto all’accesso nei luoghi dei concerto/spettacolo essendo necessario, invece, il possesso di regolare titolo di accesso.

4 - IL VOUCHER DEVE ESSERE UTILIZZATO UNA SOLA VOLTA?

Non necessariamente, potrai usarlo quante volte vuoi fino al raggiungimento del tuo credito ed eventualmente integrarlo per completare ulteriori acquisti.

Attenzione: il voucher è spendibile solo per l’acquisto di biglietti a concerti/spettacoli dell’organizzatore che lo ha emesso.

I voucher sono cumulabili tra loro: puoi usare più voucher per una singola transazione.

Riassumendo: il voucher esaurirà la sua validità ad assorbimento del valore ivi indicato. Pertanto, potrà essere valido per più acquisti anche in momenti diversi ovvero potrà essere a parziale pagamento di un evento a maggior prezzo d’ingresso così come potrai usare più voucher contemporaneamente per acquistare uno o più titoli d’ingresso.

5 - QUAL È NEL DETTAGLIO L’ITER DELLA RICHIESTA DI EMISSIONE DEL VOUCHER? PUÒ ESSERE PRESENTATA DIRETTAMENTE ALLA TICKETING COMPANY PRESSO LA QUALE È STATO EFFETTUATO L’ACQUISTO?

L’acquirente richiederà il voucher seguendo le indicazioni relative ad ogni biglietteria di acquisto c

Coloro che hanno acquistato un biglietto attraverso i punti di vendita dovranno procedere alla richiesta del voucher attraverso il canale online, perché i punti di vendita non sono abilitati al rilascio del voucher. Per ulteriori informazioni, consulta le modalità specifiche della tua ticketing company di riferimento.

Coloro che hanno acquistato un biglietto con l’opzione “ritiro sul luogo dell’evento” e quindi, non sono in possesso fisicamente del biglietto, riceveranno i dati necessari per poter effettuare la richiesta di emissione del voucher via mail. Tutte le specifiche saranno rese disponibili dalle ticketing company ai link sopra citati.

6 - QUAL È IL LIMITE DI TEMPO PER CHIEDERE IL VOUCHER?

La richiesta del voucher deve essere presentata alla ticketing company entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL 18/2020 e/o dalla data di entrata in vigore delle successive proroghe della relativa disciplina. Per agevolare lo spettatore, l’Organizzatore accetterà comunque la richiesta di voucher anche nel termine di 30 giorni dalla data di annullamento dello specifico concerto/spettacolo.

7 - L’ORGANIZZATORE HA GIÀ FISSATO E COMUNICATO UNA NUOVA DATA PER IL CONCERTO/SPETTACOLO NON SVOLTOSI, COME MI DEVO COMPORTARE?

Non devi fare nulla. I titoli di accesso già acquistati per l’evento originario sono considerati validi per i concerti/spettacoli rinviati a data successiva. Considerata l’emergenza sanitaria nazionale e la conferma dello spettacolo per la nuova data, non è prevista la possibilità di rimborso, né quindi, l’emissione di un voucher.

8 - IN CASO DI RINVIO DEL CONCERTO/SPETTACOLO, È POSSIBILE MANTENERE LA VALIDITÀ DEI TITOLI DI ACCESSO ANCHE NEL CASO DI CAMBIO LOCATION?

Sì. I titoli già emessi in relazione alla prima location sono validi anche in relazione alla nuova. Allo spettatore sarà attribuito un posto di valore economico almeno pari a quello originario.

9 - POSSO RIVENDERE IL BIGLIETTO SE NON POSSO ASSISTERE ALLO SPETTACOLO NELLA DATA IN CUI È STATO RINVIATO?

Sì. Ogni sistema di biglietteria fornirà indicazioni specifiche che ti permetteranno di rivendere il biglietto secondo le modalità che ti indicherà; su queste piattaforme il prezzo dei biglietti è sempre uguale al prezzo originale.

10 - PROCEDURA PER I SOGGETTI CON DISABILITA’ E LORO ACCOMPAGNATORI

Fermo restando quanto scritto sopra, la richiesta di emissione del voucher dovrà essere trasmessa via mail direttamente al Servizio Cliente dell’Organizzatore del concerto/spettacolo.