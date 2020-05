Coronavirus, Lucca Summer Festival: annullata ufficialmente l’edizione 2020. Tutte le info

Con una lettera pubblicata sul sito del Lucca Summer Festival gli organizzatori hanno comunicato che l'edizione 2020 del Festival non ci sarà. Il concerto di Paul McCartney previsto per il 13 giugno alle Mura è stato cancellato (così come quello di Napoli del 10 giugno). Le altre date invece dovrebbero essere confermate per l'edizione del 2021.



Ecco il testo completo della lettera

Cari Amici di LSF,

questa è la lettera che mai avremmo voluto scrivervi, la lettera con cui vi diamo la notizia che fino all’ultimo abbiamo sperato di scongiurare. Lucca Summer Festival non avrà luogo in questo 2020.

Come voi abbiamo seguito l’evoluzione dell’emergenza Covid-19 sperando in uno spiraglio favorevole ma è ormai evidente, e certificato dalle decisioni delle autorità competenti, che quella che sta arrivando sarà un’estate senza concerti.

Ci fermiamo per la prima volta nella nostra storia, e fa ancora più male in considerazione dello straordinario cartellone che eravamo riusciti ad allestire per questo 2020.



Purtroppo il concerto di Paul McCartney non potrà essere recuperato ma siamo al lavoro per riprogrammare tutti gli altri concerti dell’edizione 2020 al 2021, vi chiediamo ancora un pò di pazienza prima di comunicarvi tutte le nuove date.

I biglietti per i concerti che verranno recuperati resteranno validi per gli stessi eventi posticipati al 2021 mentre quelli per i concerti cancellati verranno rimborsati seconda normativa vigente ovvero attraverso un voucher che potrete utilizzare nell’arco di 18 mesi non solo per gli eventi di LSF ma anche per tutti gli altri concerti organizzati da D’Alessandro e Galli.



Il rimborso tramite voucher è previsto dagli ultimi decreti legge adottati dal governo ed è una misura che consente a tutta la filiera della musica live di non crollare a causa di questa durissima situazione. Siamo sicuri che questo provvedimento possa essere da voi compreso. Vogliamo lasciarvi con una certezza: LSF tornerà, e sarà ancora più bello.



Torneremo a ritrovarci davanti a un palco, illuminati dai colori di un tramonto toscano e sarà uno dei momenti più felici della nostra vita. Perché in quel momento ritroveremo la musica e l’emozione di condividere una passione con migliaia di persone come noi.

