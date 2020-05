I Love My Radio: per la prima volta le radio italiane si uniscono con un format musicale unico

Per la prima volta le radio italiane - RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta - si uniscono per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico italiano e costruire la più grande avventura del 2020 attraverso un format unico: I LOVE MY RADIO.

45 canzoni, una per ogni anno dal 1975 al 2019, selezionate dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche promotrici del progetto; 45 hit protagoniste dell’airplay che andranno a comporre una compilation virtuale da cui gli ascoltatori potranno scegliere il proprio brano preferito, una platea di 45 milioni di utenti che potranno votare online, a partire dal 18 maggio fino al 31 luglio, su ilovemyradio.it e da cui si potrà accedere direttamente da tutti i siti delle radio unite.

I LOVE MY RADIO non è solo una celebrazione della radio, ma un segnale di unità e coesione in un momento difficile che l’Italia sta vivendo. I LOVE MY RADIO vuole testimoniare anche il legame unico, esclusivo, che solo la radio riesce a creare con gli ascoltatori. Quella voce quotidiana che scandisce le nostre vite e la nostra storia attraverso le canzoni che ci hanno fatto cantare, innamorare, sognare e vivere. E così, con lo stesso spirito rivoluzionario con cui nacquero nel 1975 le prime radio libere, oggi radio e ascoltatori vivono questa ripartenza insieme.

Il progetto si compone di un’altra iniziativa, assolutamente straordinaria, tra i 45 brani selezionati dalle radio, 10 grandi artisti faranno rivivere, in una nuova ed inedita versione, dieci grandi classici della musica italiana: BIAGIO ANTONACCI, ELISA, TIZIANO FERRO & MASSIMO RANIERI, GIORGIA, J-AX, JOVANOTTI, MARCO MENGONI, GIANNA NANNINI, NEGRAMARO, EROS RAMAZZOTTI.

A ottobre, un grande evento siglerà la chiusura del progetto I LOVE MY RADIO: uno speciale concerto in diretta multipiattaforma in radio, tv e streaming sui canali social di tutte le emittenti con gli artisti protagonisti che hanno aderito al progetto.

VAI AL SITO DI I LOVE MY RADIO E SCOPRI LE 45 CANZONI