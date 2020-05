Queens Of The Stone Age, il concerto acustico casalingo di Josh Homme in quarantena. Guarda il video

In questo periodo di lungo e duro lockdown molti musicisti e rock star si sono impegnate facendo di tutto, dalla lettura dei libri per bambini in streaming ai video tutorial per insegnare ai fan in quarantena a suonare uno strumento. Anche Josh Homme ha voluto creare qualcosa per i suoi follower reinterpretando in quarantena un bellissimo brano dei Queens Of The Stone Age.

Si tratta di “Villains of Circumstance”, traccia conclusiva dell'album "Villains" del 2017. Il rocker ha registrato questa breve ma intensa versione all'interno del bagno della sua casa di Los Angeles.

La performance è stata filmata dal fotografo Andreas Neumann come parte della serie Portrait of a Performer di Hedi Slimane.

I Queens of the Stone Age di recente hanno ripubblicato in vinile i loro dischi e Josh Homme ha pubblicato Desert Sessions Vol. 11 e 12. Da qualche settimana ha espresso la volontà di tornare a lavorare con Dave Grohl dei Foo Fighters e John Paul Jones dei Led Zeppelin per un secondo capitolo dei Them Crooked Vultures.