Addio a Little Richard, pioniere del rock'n'roll con "Tutti Frutti"

Si è spento a 87 anni il grande Little Richard, tra i padri fondatori del rock'n'roll.

Il grande rocker era nato a Macon, in Georgia, il 5 dicembre 1932 e amava definirsi come "The Original King of Rock'n'Roll".

Durante la sua carriera ha scritto classici intramontabili come "Long Tall Sally", "Lucille" e "Good Golly Miss Molly" ma è con "Tutti Frutti" che raggiunge l'olimpo del rock. Questa canzone venne reinterpretata più volte nella storia della musica da giganti come Elvis Presley, Freddie Mercury, Elton John e T. Rex.

Negli anni 60 tornò alla ribalta, rifondando la sua band e dando il ruolo di chitarrista ad un giovanissimo ragazzo di Seattle che ben presto avrebbe cambiato per sempre la storia del rock, Jimi Hendrix.

Little Richard se ne è andato nella sua casa e a darne la notizia è stato il figlio Danny Penniman. Le cause della morte non sono ancora state rese note.

I grandi del rock hanno voluto rendere omaggio al grande Little Richard.

"Mi dispiace apprendere della morte di Little Richard", ha scritto Brian Wilson dei Beach Boys, “Era lì all'inizio e ha mostrato a tutti noi come fare il vero rock and roll. Era un talento così grande e ci mancherà. La musica di Little Richard durerà per sempre." Stevie Van Zandt, Little Steven, ha scritto: “L'uomo che ha inventato il rock and roll. Elvis l'ha reso popolare. Chuck Berry ne era il narratore. Richard era l'archetipo."