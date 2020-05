Queen, Roger Taylor: “Mia figlia sta lottando in prima linea per salvare i malati di coronavirus”

Qualche giorno fa i Queen, insieme ad Adam Lambert, hanno interpretato il celebre brano della band We Are The Champions, suonando e cantando ognuno a casa propria per poi pubblicare online il video della loro esibizione: per questa occasione i musicisti hanno deciso di modificare leggermente il testo e il ritornello è così diventato “You are the champions”. In seguito è stato realizzato anche un video vero e proprio della canzone, una clip che alterna le immagini dei tre musicisti con quelle che raccontano ciò che stiamo vivendo, tra città vuote, persone in quarantena e ospedali pieni di persone che soffrono e lottano ogni giorno. L'intento dei musicisti è quello di raccogliere donazioni per il Solidarity Response Fund dell'OMS, lanciando un messaggio di speranza con questa canzone.

Oggi Roger Taylor ha spiegato che questa canzone così modificata vuole essere una dedica ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari: “Abbiamo deciso di dare enfasi alla parola ‘you’ in ‘you are the champions’ perché è questo ciò che sono – ha detto a Billboard – dedichiamo questa canzone a tutte le persone che sono in prima linea e che stanno mettendo a rischio la loro vita. Tutto il ricavato andrà all’Organizzazione Mondiale della Sanità per l’acquisto di ventilatori polmonari, mascherine e tutti i dispositivi necessari per il personale sanitario. Stiamo semplicemente cercando di dare una mano”.

Per il batterista dei Queen questo argomento è molto sentito, in quanto sua figlia è tra gli eroi impegnati nella lotta contro il Coronavirus: “Mia figlia è un dottore – ha raccontato – e io ero molto preoccupato perché lei non aveva abbastanza mascherine. Nel nostro Paese eravamo in ritardo nell’organizzazione. Ogni giorno a Londra lei entra in contatto con persone affetta dal Covid-19 ed è per questo che io ero davvero molto in apprensione. Ci sentiamo ogni giorno. Mi racconta delle cose spaventose. Sono orgoglioso di lei”. La figlia di Roger Taylor compare anche nel video della canzone, è una delle persone che espongono il cartello con su scritto “you are the champions”.

Il musicista, come tante altre persone, in questo periodo sta riscoprendo il valore degli affetti che spesso diamo per scontato e anche per questo sta trascorrendo molto più tempo con i suoi cari, anche se solo virtualmente. “Stiamo scoprendo che questa tragedia ha riunito le persone – ha detto – perché adesso c’è molta più comunicazione tramite programmi come Zoom. Ho parlato con i miei figli molto di più in queste ultime sei settimane che negli ultimi sei mesi”. Oltre a tenersi in contatto con i suoi cari, Taylor si sta dedicando al giardinaggio, alle serie tv e alle video-lezioni di batteria per i suoi fan su Instagram, in attesa di poter tornare presto a suonare dal vivo.

“Abbiamo dovuto cancellare il nostro tour estivo e anche quello in Sud America – ha spiegato – in sostanza, teniamo le dita incrociate nella speranza che tutti questi impegni vengano recuperati il prossimo anno, ma al momento è una scommessa. Non so se ci saranno concerti l’anno prossimo – ha concluso con una nota di ottimismo – ma immagino che sarà così”.