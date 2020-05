Mötley Crüe, Tommy Lee ha rimesso in vendita la sua lussuosa villa di Calabasas. Guarda qui video tour!

Su una delle colline che circondano Los Angeles sorge la bellissima e lussuosa villa di Tommy Lee, nella città di Calabasas. Il batterista dei Mötley Crüe l’ha acquistata nel 2007 per 5,85 milioni di dollari; nell’aprile del 2016 ha poi deciso di venderla ad un prezzo iniziale di 5,995,000 milioni. Pochi mesi dopo, a luglio, il musicista ha dovuto abbassare il prezzo a 5,495,000 milioni perché non riusciva a trovare un acquirente. Nel 2017 la cifra richiesta è stata ulteriormente abbassata fino a 4,650,000 milioni di dollari ma senza ottenere alcun risultato. Così alla fine, a febbraio del 2018, Tommy Lee ha deciso di rinunciare alla vendita; in seguito ci ha ripensato e l’ha di nuovo messa sul mercato con lo stesso prezzo di 4,650,000 milioni ma ancora una volta nessuno ha voluto acquistarla. A maggio del 2019 il batterista ha di nuovo rinunciato a venderla ma, secondo quanto riportato dal Los Angeles Daily News, adesso avrebbe deciso di riprovarci, abbassando ulteriormente il prezzo a 4,599,000 milioni di dollari.

È davvero strano che nessuno in questi anni si sia fatto avanti per acquistarla, dato che la villa presenta tutte le caratteristiche della dimora perfetta per una star, comprese le stranezze e le particolarità con le quali di solito i personaggi ricchi e famosi riempiono le loro abitazioni. Secondo la descrizione ufficiale, non a caso, questa villa sarebbe il risultato di un “perfetto equilibrio tra un paradiso tropicale dove rifugiarsi e un luogo dotato di funzionalità artistica”. Il cuore della casa è infatti un atrio tropicale che comprende uno stagno koi e una scalinata a scomparsa.

Com’è facile immaginare, inoltre, Tommy Lee ha personalizzato la sua abitazione rendendola un luogo perfetto per rilassarsi e divertirsi. Al piano terra ci sono un salone enorme e una libreria con un ampio spazio esterno, mentre al piano inferiore ci sono uno studio di registrazione e un cinema con tanto di bar ed enoteca dove poter degustare vini pregiati. Nella cucina, dotata di ogni elettrodomestico, il bancone e i ripiani sono realizzati in granito con rifiniture in acciaio inox; al primo piano si trovano, invece, le camere da letto, tra le quali spicca la suite padronale, dotata di un’enorme cabina armadio. Il bagno adiacente è stato rinnovato da poco per aggiungere una grande vasca idromassaggio.

All’esterno, invece, la villa presenta una cucina dedicata ai barbecue, una vasca idromassaggio con acqua salata realizzata in pietra e una piscina, sempre di acqua salata, a forma di pianoforte. Grazie alla sua posizione elevata sulle colline di Calabasas, inoltre, la villa offre una spettacolare vista sulle luci della città. Emil Hartoonian e Nicholas Siegfried di The Agency sono gli agenti immobiliari che si stanno occupando della vendita della proprietà. Per pubblicizzarla e trovare un acquirente il prima possibile, hanno realizzato anche un video che mostra nel dettaglio le particolarità della villa.

Chissà se questa volta Tommy Lee riuscirà a venderla; il batterista non è mai stato molto fortunato con le sue ville: la villa di Malibu che ha venduto nel 2004 per 2,475,000 milioni di dollari, divenne tristemente nota per un terribile incidente avvenuto nel 2001 quando, durante una festa di compleanno, un bambino di 4 anni morì annegato nella piscina della proprietà.