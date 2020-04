I Linkin Park hanno iniziato a comporre e registrare nuova musica. Le ultime sessioni prima del lockdown

I Linkin Park stavano lavorando a del nuovo materiale prima dell’arrivo della pandemia. A rivelarlo è stato il bassista Dave “Phoenix” Farrell in una conversazione online con Dan Nicholl di Dan Really Likes Wine. La video call è stata organizzata per parlare di vini e per assaggiarli insieme in diretta, ma, inevitabilmente, i due sono finiti a parlare anche di musica.

Il bassista ha spiegato che il lavoro della band è stato messo in pausa per il momento vista la situazione che stiamo vivendo, anche se lui continua a lavorare da solo a delle nuove idee. “Arrivati a questo punto – ha detto Farrell – penso che stiamo facendo tutti la stessa cosa a livello globale, ossia cercare di stare a casa e di preservare la propria salute il più possibile”.

Anche durante la quarantena il bassista si tiene in contatto con gli altri componenti dei Linkin Park: “Noi come band ci tenevamo in contatto tramite messaggi già prima che iniziasse tutto questo – ha detto – ma adesso facciamo anche videochiamate tramite Zoom per pranzare insieme. Purtroppo non possiamo incontrarci, quindi stiamo lavorando un po’ da casa ed elaborando nuove idee”.

“Sto suonando molto la batteria in questo periodo – ha proseguito il musicista – giusto per fare qualcosa di nuovo. Ho iniziato a suonarla circa un anno e mezzo fa con l’intenzione di fare più rumore possibile per creare il mio spazio in casa”. In un’altra intervista di questi giorni, inoltre, Farrell ha detto: “Come band continuiamo sempre a comporre e a lavorare a nuova musica in questo periodo – ha spiegato – ovviamente, però, con tutto ciò che sta accadendo a livello internazionale, abbiamo dovuto prenderci una piccola pausa”.

this is what Phoenix ACTUALLY said about Linkin Park and new music pic.twitter.com/3hrLuCNEQK — a. (@BroodingAnanas) April 21, 2020

Nel 2018 Phoenix spiegò che continuava a frequentarsi con gli altri componenti della band, anche dopo la morte di Chester Bennington, spiegando che tutti loro avevano voglia di continuare a fare musica insieme ma che in quel momento non sapevano come e quando ciò sarebbe avvenuto. A quanto pare, dopo qualche anno i musicisti sono forse pronti per tornare a suonare insieme, visto che ultimamente stanno lavorando a delle nuove idee. Per saperlo con certezza, però, bisognerà attendere la fine della pandemia.