Patti Smith dedica un brano a Johnny Depp durante il concerto in quarantena per l'Earth Day. Guarda il video

All’evento musicale online dedicato alla celebrazione del 50esimo anniversario dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra, hanno partecipato tantissimi artisti, tra i quali anche Patti Smith. L’icona del rock ha occupato gran parte del tempo dell’evento, leggendo molte poesie ed eseguendo, spesso anche insieme alla figlia Jesse Paris Smith, diversi brani, come Grateful, My Blakean Year, Because The Night e People Have The Power; durante la sua performance, però, l’artista ha voluto fare anche un omaggio a un suo grande amico.

Stiamo parlando di Johnny Depp: è a lui che Patti Smith ha dedicato Nine, una canzone che ha scritto proprio per lui qualche anno fa, in occasione del suo compleanno. Collegandosi insieme a lei su Instagram, Johnny Depp l’ha salutata lanciandole un bacio e poi l’ha osservata sorridendo mentre lei eseguiva il pezzo, contenuto nell’album Banga del 2012: “Ho scritto questa canzone per il compleanno di Johnny che è nato il 9 giugno – ha detto Patti Smith presentando il brano – Lui è stato un grande amico per me e questo pezzo è per lui”.

Patti Smith singing NINE, a song she wrote around 2009 for Johnny's birthday. It was released in her studio album Banga.



Here's the video from tonight's @pathway2paris live event. #EARTHDAY50 #JohnnyDepp



In seguito, anche la star degli Hollywood Vampires si è esibita, eseguendo Working Class Hero, una cover di John Lennon. Tra gli altri artisti che si sono esibiti, Michael Stipe ha eseguito il suo ultimo singolo No Time For Love Like Now, Cat Power ha cantato una cover di (I Can’t Get No) Satisfaction dei Rolling Stones e Kingsport Town di Bob Dylan, mentre Flea dei Red Hot Chili Peppers si è esibito con una jam session al basso.