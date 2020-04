I Five Finger Death Punch lanciano in streaming la serie "Quarantine Theater 2020". Guarda il primo episodio

Come tante altre star della musica, anche i Five Finger Death Punch hanno deciso di intrattenere i propri fan online con un’iniziativa speciale, intitolata Quarantine Theater 2020. Ispirandosi alla serie tv Mystery Science Theater 3000, la band metal statunitense ha deciso di raccontare al pubblico il dietro le quinte dei video musicali realizzati durante la carriera, con aneddoti inediti e interessanti storie.

In ciascun video della serie, il frontman Ivan Moody, il chitarrista Zoltan Bathory e il bassista Chris Kael spiegheranno come sono nati i suddetti video e il lavoro compiuto con il loro staff per realizzarli. Il primo episodio della serie è già stato pubblicato su YouTube e ha raccontato il behind the scenes della clip del brano Under And Over It.

E così anche i 5FDP hanno trovato un modo carino per restare in contatto con i fan tramite il web, considerando che anche loro, come tante altre band, hanno dovuto annullare o rimandare gli show previsti in questo periodo. Il gruppo di Las Vegas, infatti, avrebbe dovuto realizzare un tour insieme a Papa Roach, I Prevail e Ice Nine Kills ma tutti i concerti sono stati posticipati all’autunno.

I Five Finger Death Punch, tra l’altro, sono da poco usciti da un periodo non facile, dovuto ai problemi di dipendenza del frontman Moody e all’addio del batterista, Jeremy Spencer, che ha preferito lasciare la band per problemi fisici. Dopo una dura battaglia, alla fine il cantante è riuscito a uscire dal tunnel della droga: l’ultimo album della band, intitolato F8 e uscito lo scorso febbraio, tra i vari argomenti, affronta infatti anche il tema della dipendenza, delle sue conseguenze e delle difficoltà del ritorno a una vita normale.