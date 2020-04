Jon Bon Jovi interviene in una video lezione di classe cantando i pensieri dei bambini in quarantena! Guarda il video

Quello che è successo ad una ventina di fortunatissimi bambini durante questa quarantena difficilmente potrà essere scordato, ancor di più dai loro genitori.

L'insegnante di scuola materna Michael Bonick ha incaricato i suoi giovanissimi studenti di scrivere qualche pensiero a proposito delle loro vite in quarantena, ma non non immaginava certo che fosse roba da ballate rock. Come non immaginava che fosse qualcosa che potesse essere preso in considerazione da Jon Bon Jovi!

Il rocker del New Jersey ha fatto una sorpresa agli studenti della Marsh Pointe Elementary School lunedì scorso, collegandosi in diretta streaming durante una lezione online per "interpretare" i compiti a casa assegnati dal maestro. Jon Bon Jovi ha preso i pensieri dei bambini e li ha inseriti nella sua nuova canzone "Do What You Can".

"Signor B., voi ragazzi avete scritto qualcosa e sono stato molto entusiasta nel momento in cui l'ho saputo", ha raccontato il rocker agli studenti, "perché se riesci a scrivere sulla carta i tuoi sentimenti a volte possono trasformarsi in canzoni, e a volte in storie e non saprai mai dove potranno condurti."

Ma come è avvenuto "l'incontro" virtuale tra Bon Jovi e la giovanissima classe?

Il maestro Bonick è fan dei Bon Jovi da sempre e aveva visto l'invito del cantante ai propri fan di proporre un testo per il nuovo singolo "Do What You Can". Ha trovato online il contatto di un membro dello staff del rocker americano e ha inviato gli scritti dei suoi studenti. In pochissimo tempo è stato ricontattato con la promessa che Jon Bon Jovi avrebbe voluto incontrare i ragazzi.

Circa 20 bambini hanno guardato dai loro computer di casa il rocker mentre con una chitarra acustica cantava i pensieri scritti dai bambini, ognuno dei quali toccava temi ricorrenti come la pigrizia e l'isolamento. Dopo aver cantato anche una strofa in particolare, "I miei genitori fanno del loro meglio / Ma posso dire che sono stressati", Jon Bon Jovi si è congratulato con l'autore, un bambino di nome A.J.: "Sei una rock star! Abbiamo scritto tutto questo insieme, io e te amico mio."