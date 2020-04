Dave Grohl lancia la sua playlist della quarantena: "C'è una canzone per ogni umore". Ascoltala qui

Dave Grohl, leader dei Foo Fighters, ha messo insieme una serie di canzoni per superare questo momento delicato e difficile per l'umanità intera. È così che nasce la sua playlist della pandemia: 10 brani, sorprendenti, grazie ai quali uscire dall'emergenza (almeno si spera) sarà più facile. Del resto, la musica accompagna tutti i momenti della nostra vita, e anche quello che stiamo vivendo ha bisogno delle note giuste.

La playlist garantisce "una canzone per qualsiasi umore in quarantena", come dice Dave stesso. L'artista aggiunge: "Per superare questo periodo difficile (e credo davvero che lo faremo nel tempo), è importante riconoscere le molte fasi dell'isolamento e dell'ansia e associarle a un accompagnamento musicale appropriato. Eccone alcune suggerimenti che potresti trovare utili".

Ecco le canzoni che il frontman dei Foo Fighters ha condiviso con i fan.

1. The Cars - "Let's Go"

2. Madness - "Our House"

3. Ahmad Jamal Quintet - "Ahmad's Waltz"

4. LCD Soundsystem - "Drunk Girls"

5. Alice Cooper - "School's Out"

6. The Art of Noise - "Moments in Love"

7. The Smashing Pumpkins - "Bullet With Butterfly Wings"

8. Vince Guaraldi Trio - "Linus and Lucy"

9. Patsy Cline - "Crazy"

10. The Beatles - "Here Comes the Sun"

E per ascoltarli, ecco i brani su Spotify.