Pearl Jam: rinviato ufficialmente il concerto a Imola del 5 luglio. Tutte le info

Il concerto dei Pearl Jam + Pixies previsto per il 5 luglio all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi. La band comunicherà a breve nei prossimi giorni la nuova data del concerto.

A causa del protrarsi dell'emergenza coronavirus in tutta Europa la band capitanata da Eddie Vedder ha annunciato il rinvio del tour 2020 che sarà RECUPERATO in Italia a LUGLIO 2021.

I biglietti precedentemente acquistati per il concerto italiano all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola previsto per il 5 luglio 2020 restano validi per la nuova data.

In questo momento non è possibile fare richiesta per eventuali rimborsi, tuttavia si procederà a valutare ogni policy specifica sui biglietti in ciascun Paese. I possessori dei biglietti saranno avvisati di ogni aggiornamento.