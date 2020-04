George Harrison: la sua fondazione ha donato mezzo milione di dollari per l’emergenza COVID-19

La Material World Foundation creata nel 1973 da George Harrison ha donato 500.000 dollari per l’emergenza COVID-19 da destinare a MusiCare, Save the Children e Medecins Sans Frontieres (Medici senza frontiere). In più ha lanciato "The Inner Light Challenge", una sfida per gli utenti di tutto il mondo chiamati a condividere un verso, un ritornello o una frase dell’omonima canzone dei Beatles del 1968 (b-side di Lady Madonna). La fondazione donerà un dollaro per ogni persona che pubblicherà l'hashtag #innerlight2020, per un massimo di 100.000 dollari.

Il figlio di Harrison, Dhani, ha pubblicato: "Senza uscire dalla mia porta posso sapere tutte le cose della terra, cantando e, suonando una campana tibetana seduto sul divano. Senza guardare fuori dalla mia finestra/ potrei conoscere le vie del cielo".

Do you see your art in this collage? You don't have to be a singer or musician to join the Inner Light Challenge. Paint, chant or write a verse, chorus or line from @thebeatles song ‘The Inner Light’ & share with the hashtag #innerlight2020 to help raise $100k to fight COVID-19 pic.twitter.com/ZTIe6lwKqI — Dhani Harrison (@DhaniHarrison) March 28, 2020

"Questi testi cantati da George sono un toccasana per tutti noi isolati in quarantena”, ha dichiarato la vedova di Harrison, Olivia. "Restiamo in contatto in questo momento difficile. Ci sono cose che possiamo fare per aiutare e vi invitiamo a condividere questa iniziativa".

Dhani ha recentemente fatto rivivere l'etichetta discografica del padre, la Dark Horse Records, e ha in programma di far venire alla luce materiale inedito. "È l'azienda di famiglia, come si dice", ha spiegato recentemente a Rolling Stone. "È divertente! Se sei un idraulico e vuoi entrare nell'azienda idraulica di famiglia, nessuno ci penserebbe mai. Sarebbe normale. Ma nella nostra famiglia, l'attività di famiglia è la musica, quindi faccio solo quello che facevano mamma e papà. Nessuno ci costringe a farlo. Dobbiamo farlo".