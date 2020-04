Coronavirus, Samuel L. Jackson legge un libro di fiabe per convincere tutti a restare a casa: "ascoltatemi, motherf****s!"

In questi giorni di isolamento forzato per contrastare la diffusione del coronavirus sono sempre di più le rock star e le star di hollywood a far sentire la propria voce con i fan in quarantena. L'ultimo in ordine di tempo è il grande Samuel L. Jackson che ha un messaggio per tutti: "Stay The F**k at Home!"

Jackson è apparso in videoconferenza con Jimmy Kimmel dalla sua casa. A metà dell'intervista, il grande attore di Pulp Fiction ha deciso decide di leggere una nuova poesia dell'autore di "Go The F *** to Sleep", Adam Mansbach, dedicato a tutti coloro che in questo momento si ritrovano chiusi nelle loro case in quarantena. L'attore in passato aveva registrato l'audiolibro per "Go The F *** to Sleep" ed è stato fin troppo felice di farne la parodia esprimendo il suo personalissimo pensiero a tutti gli spettatori collegati:"Stay the F *** at Home".

Jackson è senza dubbio la persona migliore per leggere questa particolare poesia che contiene un ottimo messaggio. L'attore ha suggerito a tutti di utilizzare il nome "Trenton Quarantino", un tributo davvero singolare al suo amico e regista Quentin Tarantino. La poesia vuole ricordare alle persone che possono ancora rimanere in contatto con gli amici mentre restano a casa ("Use the motherf***ing app on your phone!") e che non dovrebbero assolutamente uscire a meno che non finiscano le scorte nelle loro dispense.