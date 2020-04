Coronavirus, i Blink-182 invitano i fan a creare dei filmati della loro quarantena per il video di "Happy Days"

I Blink-182 hanno avuto un'idea che farà manderà in visibilio i fan di tutto il mondo. Per allietare le giornate in casa, dovute all'isolamento forzato per contenere il Coronavirus, la band pop punk statunitense ha invitato il pubblico a mandare le clip di quello che stanno facendo durante la quarantena. I filmati, così raccolti, potranno fare parte del nuovo video di "Happy Days", canzone contenuta nel loro ottavo (o nono, come dice Mark Hoppus) album, "Nine". Il gruppo ha messo a disposizione una cartella su Google dove trovare maggiori informazioni sul progetto e condividere i video.

Sulla pagina si legge: "Sei bloccato a casa? Questo è un momento senza precedenti che fa desiderare a tutti giorni felici, quindi abbiamo avuto un'idea. Fai un filmato musicale per mostrare come stai trascorrendo il tuo tempo di distanziamento sociale. Mostraci cosa stai facendo - cantare, cucinare, lavarsi le mani in modo eccessivo, provare i balli di TikTok - vogliamo vedere tutto!! Inviaci le tue clip e quelle che preferiremo le utilizzeremo per creare il video di "Happy Days".

Mark Hoppus, Travis Barker e Matt Skiba hanno fatto sapere che per partecipare basta girare un video in verticale, inserire indirizzo email, nome, paese di provenienza, codice postale e poi condividerlo con loro.

In una recente intervista, il bassista Mark Hoppus ha parlato della sua decisione di autoisolarsi: "Tutta questa faccenda è spaventosa e sconosciuta. Noi tre siamo fortunatamente sani e forti, ma abbiamo membri della famiglia più anziani e hanno un sistema immunitario compromesso. Abbiamo cari amici con sistemi immunitari compromessi. Ci sono persone che non abbiamo mai incontrato che non sono in grado di combattere il virus, quindi stiamo facendo la nostra parte per rallentare la diffusione". L'unica cosa che possiamo fare, infatti, per contenere il contagio è quella di restare a casa.

Anche Travis Barker è in isolamento nella sua abitazione e si sta dedicando alla sua batteria. La settimana scorsa ha incontrato virtualmente il rapper Machine Gun Kelly e insieme hanno dato vita a una cover pazzesca di "Misery Business" dei Paramore. Eccola.