Foo Fighters, Dave Grohl: "l'odio da parte dei fan dei Nirvana ha spronato il nostro successo"

Dave Grohl è tornato a parlare di quanto l'esperienza nei Nirvana sia stata determinante per il successo della sua carriera. E lo ha fatto nel momento in cui la sua band si prepara a pubblicare il decimo album che arriverà entro la fine di quest'anno.

Il fondatore e frontman dei Foo Fighters formò il nuovo gruppo rock nel 1995, un anno dopo lo scioglimento dei Nirvana a seguito della morte di Kurt Cobain. I fan della band non accettarono di buon grado il nuovo inizio di Grohl, che era stato il batterista dei Nirvana dalla fine del 1990 ai primi del 1994. Era come se pensassero: "Come osi tornare a far parte di una band?".

Eppure Dave ha rivelato di non essersi mai preoccupato di questo contraccolpo negativo, piuttosto lo ha sfruttato come stimolo per fare sempre meglio con il nuovo gruppo: "Tu pensi di fermarmi? Mi fai solo venire voglia di fare di più!".

In una intervista a Mojo, Grohl ha candidamente ammesso che "se non fosse stato per il Nirvana, i Foo Fighters non sarebbero nella stessa posizione in cui si trovano oggi". Nel nuovo disco, ad esempio, ci sono anche dei brani che nascono da uno studio storico, come un riff a cui il batterista ha lavorato per 25 anni, provato per la prima volta nel suo seminterrato a Seattle.

I Foo Fighters sono dunque al lavoro sul nuovo album, mentre il tour degli Stati Uniti, organizzato per celebrare il 25° anniversario della band, è stato sospeso a causa della pandemia di coronavirus.