Il leader dei R.E.M. ha pubblicato attraverso i suoi canali social il video della versione demo di un nuovo pezzo, No Time for Love Like Now scritto insieme ad Aaron Dessner dei National. Si tratta del secondo contributo di Michael Stipe nelle ultime settimane. Pochi giorni fa aveva postato un video dove ricantava i It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine).



IL VIDEO DI NO TIME FOR LOVE LIKE NOW