Coronavirus: il Festival di Montreux mette a disposizione gratuitamente 50 live. Nella lista Johnny Cash, Lou Reed, Patti Smith… Qui il link

Ogni marzo lo storico Festival di Montreux rivela il suo programma estivo. A causa della pandemia globale del COVID-19, tuttavia, gli organizzatori hanno dovuto rimandare l'annuncio e per venire incontro alle persone costrette a stare in casa hanno deciso di rendere disponibili dagli archivi oltre 50 concerti completi di artisti come Patti Smith (2005), Alice Cooper (2005), Stray Cats (1981), Korn (2004), Deep Purple (2011), ZZ Top (2013), Raconteurs (2008), Lou Reed (2000), Alanis Morissette (2012), Johnny Cash (1994)…

"Durante questo periodo senza precedenti, i fan avranno la possibilità di assistere a performance iconiche di alcuni dei loro artisti preferiti dai loro salotti", si legge in un comunicato stampa del Festival.

