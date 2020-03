Placebo: guarda il tributo a David Bowie con Five Years

Quando David Bowie morì nel 2016 lasciò un vuoto enorme nella scena musicale mondiale e chi ne risentì molto fu anche Brian Molko. Il leader dei Placebo, da sempre un grande fan di David, più volte ha dichiarato pubblicamente: "Era mio amico, il mio mentore. Mi ha dato molti consigli".

Il Duca Bianco è stato uno degli artisti più influenti della storia del rock, e, a sua volta, apprezzava molto la musica dei Placebo ai quali aveva fatto aprire il suo Outsider Tour nel 1995. Una collaborazione che avrebbe presto avuto un seguito anche in studio. Bowie, infatti, collaborò nel 1998 al brano Without You I'm Nothing (quarto singolo dell’omonimo album). In più, nel 1999, Bowie e Molko condivisero il palcoscenico dei BRIT Awards con un omaggio a Marc Bolan cantando insieme la cover di 20th Century Boy dei T-Rex. Infine nel 2004, i Placebo, in un’apparizione sulla tv francese, hanno eseguito magistralmente Five Years (da The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars del 1972). Più che una cover, un ringraziamento di Molko al suo maestro.