Coronavirus, Fender offre lezioni di chitarra gratuite per tutti durante la quarantena a casa

La grande fabbrica di chitarre americana Fender ha annunciato che offrirà lezioni gratuite di chitarra, basso e ukulele della durata di tre mesi.

Ai nuovi iscritti al loro servizio Fender Play - una piattaforma per chitarristi principianti - verrà offerto un utilizzo gratuito della piattaforma per tre mesi.

La piattaforma Fender Play contiene video tutorial e strumenti per il tracciamento dei progressi, utili ad insegnare agli utenti centinaia di brani diversi, offrendo guide personalizzate basate sui brani preferiti e sulla scelta dello strumento utilizzato.

Il servizio offerto da Fender solitamente costa 9,99 sterline al mese, ma è stato ampliato e reso gratuito per tre mesi cercando di aiutare tutti coloro che in questo momento si ritrovano chiusi a casa e hanno sempre desiderato suonare la chitarra, l'ukulele o il basso. Fender ha dato il via a questa iniziativa dopo che sempre più paesi hanno ordinato la chiusura della maggior parte delle attività a seguito della dilagante emergenza dovuta al coronavirus.

"Con tutto ciò che accade nel mondo, la musica ha il potere di connetterci", recita una dichiarazione di Fender sulle principali piattaforme social. "Trascorreremo molto più tempo al chiuso, quindi potremmo anche fare un po' più di rumore".

