Coronavirus: Till Lindemann dei Rammstein si è esibito dentro una sfera gigante. Il video

A causa dell’emergenza Coronavirus molti concerti sono già stati annullati, in quanto l’assembramento di tante persone favorisce il contagio. Ad annullare i propri show, almeno finora ben inteso, Till Lindemann non ci ha pensato neanche lontanamente e al momento si trova in Russia insieme a Peter Tagtgren, musicista svedese suo compagno nel suo progetto parallelo.

Durante il concerto che il duo ha tenuto a Mosca domenica scorsa ha fatto scalpore un elemento scenico che sembrava architettato proprio per proteggere i due musicisti dal possibile contagio. Il frontman dei Rammstein e Peter Tagtgren si sono esibiti cantando e suonando dentro una gigante sfera di plastica, all’interno della quale potevano comunque muoversi sul palco, senza però avere alcun contatto con il pubblico.

Di fronte a questa scena in tanti hanno pensato che i Lindemann volessero proteggersi dal Coronavirus: in effetti, una sfera del genere, oltre che per fare spettacolo, sarebbe perfetta anche per cautelarsi vista la situazione di emergenza. In realtà il duo non ha mai detto di aver deciso di usare questo elemento scenico per difendersi dal contagio, sebbene in molti lo abbiano ipotizzato. A onor del vero, i due musicisti usano questo strumento sin dall’inizio del tour, a febbraio, e tra l’altro lo usano solo per una canzone. Per il resto della show, Till e Peter si scatenano sul palco e con il pubblico, apparentemente senza alcun timore. A un certo punto della serata, la band si è anche messa a tirare torte verso i fan, come mostrato in questo video condiviso da uno spettatore sui social.

C’è anche da dire che, al momento, la Russia è tra i paesi meno colpiti dalla pandemia: il Governo ha comunque disposto un massimo di 5000 spettatori per eventi quali i concerti; ecco perché i Lindemann hanno dovuto fare due show anziché uno, per far sì che tutti i fan che avevano acquistato il biglietto potessero assistere allo show.