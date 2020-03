Liam Gallagher: annunciata l'uscita ufficiale dell'MTV Unplugged. Ascolta qui il primo estratto

Liam Gallagher ha annunciato l'uscita dello storico concerto realizzato per l'MTV Unplugged, registrato la scorsa estate alla City Hall di Hull nel Regno Unito.

Dopo non essere riuscito a partecipare alle storiche sessioni acustiche organizzate da MTV nel 1996, a causa delle sue condizioni di salute, Liam ha voluto recuperare con un'esibizione totalmente dedicata ai fan proponendo loro, oltre alle pietre miliari targate Oasis, anche i brani più belli della sua carriera solista. In questa veste acustica la storica voce degli Oasis è accompagnata a un trio di coriste assieme ad un ensemble di 24 elementi della Urban Soul Orchestra.

Liam ha così commentato: “Mi sono sentito davvero onorato ad esibirmi per la mitica trasmissione MTV Unplugged. È stata un'esperienza incantevole e la gente di Hull è stata "biblica", fantastica. Spero che il disco vi piaccia. LG x"

All'esibizione di è unito il chitarrista degli Oasis Bonehead suonando con Liam "Some Might Say", "Stand By Me", "Cast No Shadow" e per la prima volta "Sad Song", la bonus track di Definitely Maybe.

Annunciando il disco Liam Gallagher ha pubblicato anche il primo estratto "Gone":

"Liam Gallagher: MTV Unplugged" uscirà il prossimo 24 aprile in formato CD, CD autografato, Vinile, Vinile con colorazione speciale e in formato digitale. Chiunque preordini l'album riceverà in download il singolo "Gone".